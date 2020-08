Greenleaf Saison 5 : La fin de la série est à découvrir dès à présent sur Netflix

Alors que la cinquième et dernière saison de Greenleaf s’est tout juste terminée ce mardi sur la chaine américaine OWN, Netflix ne perd pas de temps pour la proposer à ses abonnés, puisque les 8 derniers épisodes viennent d’être mis en ligne sur la plateforme de streaming.

Lancée avec succès en 2016, Greenleaf était la première série non produite par Tyler Perry que diffusait OWN et cela mena à des audiences records et une reconnaissance critique — qui se répéta peu de temps après avec Queen Sugar. Tout a une fin et la série s’achève donc avec cinq saisons et un total de 60 épisodes. À noter cependant qu’une série dérivée est en développement.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de Craig Wright, Greenleaf est une série dramatique se centrant sur les membres de la famille Greenleaf qui font efficacement tourner une méga église à Memphis, principalement parce qu’ils sont eux-mêmes familiers avec la cupidité, l’adultère et bien d’autres péchés.

En saison 5, la famille Greenleaf doit maintenir un front uni alors qu’ils perdent le contrôle de leur propre église, mais des secrets passés et présents menacent de les diviser de manière irréparable.

Au casting de cette saison 5 de Greenleaf, nous trouvons Merle Dandridge, Lynn Whitfield, Keith David, Kim Hawthorne, Desiree Ross, Lamman Rucker, Deborah Joy Winans, Tye White, Lovie Simone, Rick Fox et Beau Bridges.

Tags : Netflix moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.