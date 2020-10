Grey’s Anatomy Saison 16 : Meredith et ses collègues poursuivent leur saison, dès ce soir sur TF1

Alors que Grey’s Anatomy refait son retour pour sa saison 17 sur ABC le mois prochain, TF1 programme la seconde partie de la saison 16 à partir de 21h05 ce mercredi 21 octobre, avec deux épisodes par soirée. Juste après, la saison 3 de son spin-off, Station 19, se poursuit.

Qu’est-ce qui attend ainsi les téléspectateurs de TF1 dans ces épisodes de Grey’s Anatomy ? L’histoire reprend avec un diner chez Richard et Catherine, avec Jackson qui vient en compagnie de sa petite-amie. Surtout, cette seconde partie de saison va gérer le départ d’Alex Karev de la série après plusieurs épisodes sans nouvelles, interroger sur le comportement de DeLuca, continuer avec le triangle amoureux entre Owen, Teddy et Tom et toujours plus de cas médicaux.

Terminons par rappeler que le tournage de cette saison 16 de Grey’s Anatomy a été interrompu par le COVID-19, ramenant ainsi le nombre d’épisodes de la saison à 21 (au lieu de 25).

Le casting de cette saison 16 de Grey’s Anatomy réunit Ellen Pompeo (Meredith Grey), Justin Chambers (Alex Karev), Chandra Wilson (Miranda Bailey), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kevin McKidd (Owen Hunt), Jesse Williams (Jackson Avery), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd), Camilla Luddington (Jo Wilson), Kelly McCreary (Maggie Pierce), Kim Raver (Teddy Altman) et Giacomo Gianniotti (Andrew DeLuca). S’ajoutent Chris Carmack (Dr. Atticus Lincoln), Jake Borelli (Levi “Glasses“ Schmitt) et Greg Germann (Dr. Thomas Koracick) qui ont été promus réguliers pour ces nouveaux épisodes.

