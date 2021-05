Grey’s Anatomy Saison 17 perd un de ses chirurgiens

Attention, cet article contient des spoilers sur le déroulement de l’épisode 17 “Look Up Child” de la saison 17 de la série Grey’s Anatomy.

Alors que cette saison 17 de Grey’s Anatomy a été marquée par la pandémie et le retour d’un certain nombre de visages familiers, la série se prépare pour le départ d’un de ses chirurgiens. En effet, le dernier épisode diffusé, à savoir le dix-septième de la saison, permettait à la fois de reconnecter avec April mais également de découvrir la nouvelle direction que va emprunter Jackson, annonçant ainsi le départ de Jesse Williams de la série.

Plus spécifiquement, dans cet épisode, Jackson rend visite à son père Robert (Eric Roberts) et a une discussion honnête avec April (Sarah Drew), la mère de sa fille Harriet qui vit à Seattle avec son mari Matthew (Justin Bruening).

Jackson Avery leur apprend alors sa volonté de prendre la tête de la fondation familiale dans le but de créer de véritables changements et opportunités dans le but d’aider à obtenir l’égalité raciale dans le monde de la médecine — ce qu’il ne peut accomplir en travaillant au sein du système de santé. Mais pour cela, Jackson doit alors déménager à Boston, et il souhaite qu’April, Matthew et Harriet le suivent dans le but de pouvoir être présent dans la vie de sa fille.

Le retour d’April fut donc également là pour offrir une note d’espoir aux fans du couple, cette dernière révélant être séparée de son mari.

Si le départ du personnage est confirmé, il ne s’agit pas là du dernier épisode de l’acteur qui fera donc sa dernière apparition dans la série dans le prochain, à savoir le quinzième intitulé “Tradition”, annoncé pour le 20 mai.

Le Dr. Jackson Avery est arrivé dans Grey’s Anatomy en saison 6, rejoignant l’hôpital suite à la fusion avec le Mercy West Medical Center. Il appartient à une famille importante du milieu médicale, étant le petit-fils de Harper Avery (le fondateur du Prix Harper Avery).

Jackson va se spécialiser dans la Chirurgie plastique, sous la direction de son mentor Mark Sloan (Eric Dane). Il a également eu trois importantes relations sentimentales : avec Lexie Grey, April Kepner et Maggie Pierce. Surtout, il se mariera (et divorcera) avec April, avec laquelle il aura deux enfants : un fils Samuel, mort-né puis une fille, Harriet. Au final, Jackson aura été présent dans 12 saisons de la série.

De son côté, Jesse Williams a développé sa carrière dans d’autres directions au cours des dernières années, en passant derrière la caméra pour des épisodes de Grey’s Anatomy et Rebel, mais aussi en tant que producteur. Il est l’un des producteurs du court-métrage Two Distant Strangers, qui a emporté l’Oscar. dans la catégorie du Meilleur court métrage de fiction, disponible sur Netflix.

