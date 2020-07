Grey’s Anatomy Saison 17/Station 19 saison 4 : Trois acteurs promus réguliers

Le Dr. Cormac Hayes a posé ses valises à Seattle et n’est pas prêt de quitter la ville. En effet, ABC vient d’annoncer que son interprète Richard Flood serait régulier à partir de la saison 17 de Grey’s Anatomy. Il n’est pas le seul à décrocher une promotion, c’est également le cas pour Anthony Hill (Dr. Winston Ndugu), alors que Stefania Spampinato (Dr. Carina DeLuca) devient quant à elle régulière sur Station 19 saison 4.

Richard Flood (qui incarnait Ford Kellogg dans la huitième et neuvième saison de Shameless) a été introduit en tant que récurrent dans la peau du Docteur Hayes au cours de la saison 16. Il est présenté comme un cadeau de Cristina à Meredith. Il est alors le nouveau chirurgien pédiatrique de l’hôpital. Malgré des débuts difficiles avec Meredith Grey, les deux vont se rapprocher et connecter entre autres en partageant leur expérience d’être veuf.

De son côté, Anthony Hill est apparu dans un seul épisode de la saison 16 de Grey’s Anatomy. Le Dr. Winston Ndugu fut un résident ayant travaillé sous les ordres du Dr. Maggie Pierce (Kelly McCreary) au Tufts Medical Center. Ce dernier avait le béguin pour elle, mais elle était alors sa boss. Les deux reconnectent à une conférence et les deux passent la nuit ensemble. Notons que Anthony Hill avait fait, avant cela, une apparition dans la première saison de For The People et dans la saison 2 de Station 19.

Enfin, Stefania Spampinato est arrivée dans Grey’s Anatomy en saison 14, incarnant le Dr Carina DeLuca, la soeur d’Andrew DeLuca qui mène alors des recherches. Elle est donc récurrente dans la série médicale depuis, et apparait dans Station 19 en saison 3, en tant que petite amie de Maya Bishop (Danielle Savre). C’est dans la série de pompiers qu’elle sera maintenant régulière, à partir de sa quatrième saison.

