Une saison 18 pour Grey’s Anatomy, alors que Station 19 décroche une saison 5

Les médecins de Grey’s Anatomy continuent de soigner la population de Seattle, ABC vient d’annoncer le renouvellement de la série pour une saison 18.

Si ABC a mis autant de temps à officialiser ce renouvellement, cela n’a rien à voir avec les performances de la série et tout avec les renégociations de contrat d’Ellen Pompeo, Meredith Grey en personne. L’actrice et productrice sur la série a maintenant officiellement signé pour une saison supplémentaire, et le network américain peut donc officiellement renouveler la série médicale, qui se trouve actuellement en tête du podium sur la chaine. En effet, Grey’s Anatomy est simplement la série scriptée la plus suivi de la chaine lors de son premier jour de diffusion, avec 8,3 millions de personnes et du 2.0 sur la cible démographique des 18-49 ans. Après 35 jours (avec les autres plateformes où l’on peut visionner l’épisode), la saison attire en moyenne 15,7 millions de personnes.

Pour la saison 17 de Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo avait signé un contrat d’une année qui lui assurait un salaire de 550 000 $ par épisode. Pour la saison 18, il semble qu’elle aurait eu négocié une nouvelle augmentation de salaire. Chandra Wilson et James Pickens Jr., membres du casting original de la série, aurait également signé de nouveaux contrats lucratifs pour cette saison 18 qui sera par contre sans Jesse Williams, dont le départ a récemment été annoncé.

En parallèle, ABC a également renouvelé Station 19 pour une saison 5, les pompiers de Seattle continueront ainsi leurs interventions. Question audimat, Station 19 se trouve derrière sa série-mère, avec 7.2 millions de personnes le jeudi soir à 20h, assurant qu’elle occupe la première place de sa case horaire. Après 35 jours, elle rassemble une moyenne de 10.2 millions cette saison.

Enfin, notons que Krista Vernoff reste à la tête de la franchise. La scénariste occupe ainsi le poste de showrunner sur Station 19 et Grey’s Anatomy, permettant au passe de multiplier les cross-overs entre les deux séries.

