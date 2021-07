Grown-ish Saison 4 : Zoey entre avec fracas dans sa quatrième année, dès ce soir sur Freeform

Nous avons quitté Zoey et ses amis il y a de cela un peu moins de quatre mois, mais c’est déjà le moment de les retrouver. La saison 4 de Grown-ish fait ses débuts dès ce soir sur la chaine câblée américaine Freeform.

Ainsi, la série dérivée de black-ish se poursuit et, pour Zoey Johnson (Yara Shahidi), cette quatrième année universitaire risque de ne pas être la plus facile qui soit. Mais avant de reprendre les cours, cette saison 4 de Grown-ish nous emmène en vacances au soleil.

En effet, le season premiere entraine Zoey et le gang en voyage au Mexique pour faire la fête. Au programme, il y a de l’alcool, de nouvelles connexions, un peu de drame relationnel… et même un mariage !

Le casting de la saison 4 de Grown-ish rassemble Yara Shahidi, Trevor Jackson, Francia Raisa, Emily Arlook, Jordan Buhat, Chloe Bailey, Halle Bailey, Luka Sabbat et Diggy Simmons.

