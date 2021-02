Hache Saison 2 : H veut étendre son empire, dès maintenant sur Netflix

Après plus d’un an et demi d’absence, Netflix est prêt à nous ramener dans l’Espagne des années 60 avec la saison 2 de Hache (simplement H en français) dont l’intégralité des épisodes est donc dès à présent disponible sur la plateforme de streaming.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de Verónica Fernández, Hache nous propose un petit voyage dans le temps, puisque l’action prend place à Barcelone dans les années 1960. L’intrigue s’articule autour de Helena (Adriana Ugarte) qui séduit un dangereux chef du trafic d’héroïne et acquiert les compétences nécessaires pour gravir les échelons dans son organisation.

En saison 2, une année s’est écoulée. H veut démarrer un labo de production d’héroïne, mais des associés peu fiables et un jeune fauteur de trouble compliquent ses projets. Tout reprend quand l’invité-surprise d’un mariage apporte une nouvelle intrigante à H, qui y voit une opportunité, alors qu’un braquage maladroit obscurcit le bonheur retrouvé de Vinuesa.

Au casting de Hache, nous retrouvons donc Adriana Ugarte qui est entourée par Eduardo Noriega, Marc Martínez, Pep Ambròs, Núria Prims, Samuel Viyuela, Anna Moliner, Marina Salas, Miquel García Borda, Paolo Mazzarelli, Javier Rey, Ingrid Rubio et Roger Casamajor.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.