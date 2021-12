Halo Saison 1 : Master Chief se prépare à passer à l’action dans un teaser et sur Paramount+ en 2022

Les adaptations de jeux vidéos n’ont généralement pas une bonne réputation au cinéma. 2022 devrait permettre de voir si cela est la même chose à la télévision. L’une des adaptations les plus attendues est Halo qui arrive sur Paramount+ dans quelques mois (pas encore de date pour le moment).

De quoi parle Halo ?

Développée pour la télévision par Kyle Killen et Steven Kane, Halo (jeu du studio Bungie) nous plonge au cœur d’un conflit épique du 26e siècle entre l’humanité et une menace extraterrestre connue sous le nom de Covenant.

Pour ce qui en est des détails de l’intrigue, ils sont pour le moment gardés sous silence. On nous promet néanmoins des histoires personnelles se mêlant à de l’action, de l’aventure et une riche vision du futur.

Le casting de la saison 1 de Halo

La distribution de cette première saison de Halo rassemble ainsi Pablo Schreiber (American Gods), Natascha McElhone (Californication) et Jen Taylor (les jeux Halo, RWBY), mais aussi Bokeem Woodbine (Fargo), Shabana Azmi (Fire), Natasha Culzac (The Witcher), Olive Gray (Half Moon Investigations), Yerin Ha (Reef Break), Bentley Kalu (Avengers: Age of Ultron), Kate Kennedy (Catastrophe), Charlie Murphy (Peaky Blinders) and Danny Sapani (Penny Dreadful), Ryan McParland (6Degrees), Burn Gorman (The Expanse) et Fiona O’Shaughnessy (Nina Forever).