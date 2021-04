Halston : Ewan McGregor est le couturier américain pour Ryan Murphy, en mai sur Netflix

Ewan McGregor incarne le premier couturier américain qui conquit toutes les célébrités, au sein de la minisérie Halston qui nous raconte une ascension et une chute fulgurantes, à partir du vendredi 14 mai sur Netflix.

Après The Politician, Hollywood et Ratched, Ryan Murphy continue ainsi sa collaboration avec Netflix, et il est présentement producteur de Halston, une minisérie qui nous ramène dans les années 70 et 80 pour nous plonger dans le monde de la mode.

Plus spécifique, Halston se base sur le livre Simply Halston de Steven Gaines, avec Sharr White au scénario et donc Ryan Murphy à la production, pour nous relater l’ascension du fameux styliste du même nom (Ewan McGregor), à l’origine d’un véritable empire mondial de la mode synonyme de luxe, de sexe, de prestige et de célébrité ayant complètement défini le New York des années 1970 et 1980. Jusqu’à ce qu’un rachat hostile le force à se battre pour reprendre le contrôle de son bien le plus précieux… le nom Halston lui-même.

La distribution de Halston réunit Ewan McGregor, Bill Pullman, Rebecca Dayan, David Pittu, Krysta Rodriguez, Rory Culkin, Vera Farmiga, Gian Franco Rodriguez, Sullivan Jones, Kelly Bishop, Dilone, James Waterston, Jason Kravits et Mary Beth Peil.

