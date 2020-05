Hanna Saison 2 : La jeune tueuse en fuite sera de retour en juillet sur Amazon Prime Vidéo

Voilà plus d’un an que la première saison d’Hanna a été mise en ligne sur Amazon Prime Video et il faudra patienter encore un peu avant de pouvoir découvrir la suite, puisque la saison 2 arrivera le 3 juillet prochain sur la plateforme de streaming.

Tout d’abord, si vous n’êtes pas familiers avec Hanna, c’est une série d’action basée sur le film éponyme signé Joe Wright qui est adaptée par David Farr. On suit Hanna (Esme Creed-Miles) qui est entrainée par son père Erik (Joel Kinnaman) à survivre dans toutes les circonstances. Ancien agent, ce dernier a donc élevé Hanna isolée du monde pendant 15 ans. Lorsque la jeune fille s’enfuit dans le but de voir le monde, elle ne tarde pas à découvrir que c’est impossible, car elle est la cible de la CIA. Mireille Enos est également au casting de la première saison — dont vous pouvez lire notre bilan ici.

Pour le moment, les détails sur l’histoire de la saison 2 sont limités, mais nous retrouverons Dermot Mulroney dans la peau de l’homme qui est désormais responsable de traquer Hanna qui n’est plus avec son père, mais a trouvé une alliée après son passage destructeur au centre d’entrainement d’Utrax. Plus précisément, Mulroney joue John Carmichael, le mentor de Marissa (Mireille Enos) qui est donc à présent aux commandes d’Utrax et est déterminé à mener le projet à son terme.

Ainsi, le casting de la saison 2 d’Hanna se compose d’Esmé Creed-Miles, Mireille Enos, Yasmin Monet Prince et donc Dermot Mulroney, mais aussi Anthony Welsh, Severine Howell-Meri, Cherelle Skeete et Gianna Kiehl.

