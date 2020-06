Hanna Saison 2 : La tueuse reprend du service dans un trailer et dans 2 semaines sur Amazon Prime Vidéo

Voilà plus d’un an que la première saison d’Hanna a été lancée sur Amazon Prime Video. La suite est bientôt là, puisque la saison 2 sera mise en ligne le 3 juillet prochain sur la plateforme de streaming. En attendant, nous avons le droit à une bande-annonce.

Pour rappel, Hanna est une série d’action basée sur le film éponyme signé Joe Wright qui est adaptée par David Farr. L’histoire suit Hanna (Esme Creed-Miles) qui a été entrainée par son père, Erik (Joel Kinnaman), à survivre dans toutes les circonstances. Ancien agent, il a élevé Hanna loin de tout pendant 15 ans. La première saison débute lorsque l’adolescente s’enfuit pour voir le monde, elle ne tarde pas à découvrir qu’elle est la cible de la CIA.

En saison 2, à la suite de ses récentes découvertes sur ses origines, Hanna sait qu’elle n’est pas unique. Le programme Utrax a produit tout un contingent de jeune tueuse et le programme s’apprête à entrer dans sa phase 2 sous la direction de John Carmichael (Dermot Mulroney), le mentor de Marissa (Mireille Enos). Hanna doit alors agir pour mettre un terme à l’opération et Marissa l’aide à infiltrer le programme pour le détruire de l’intérieur.

Au niveau de la distribution, cette saison 2 d’Hanna réunit donc Esmé Creed-Miles et Mireille Enos, mais aussi Yasmin Monet Prince et Dermot Mulroney, ainsi qu’Anthony Welsh, Severine Howell-Meri, Cherelle Skeete et Gianna Kiehl.

