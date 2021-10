Hanna Saison 3 : Le combat contre Utrax reprend sur Amazon en novembre

Tout comme la saison 6 de The Expanse, la saison 3 d’Hanna ne se composera que de 6 épisodes, mais la différence est que Amazon Prime Video les mettra en ligne le même jour. Ainsi, la série sera de retour en France le 24 novembre.

De quoi parle Hanna ?

Si vous n’êtes pas familiers avec Hanna, c’est une série d’action basée sur le film éponyme signé Joe Wright qui est adaptée par David Farr. On suit Hanna (Esme Creed-Miles) qui est entrainée par son père Erik (Joel Kinnaman) à survivre dans toutes les circonstances. Ancien agent, ce dernier a donc élevé Hanna isolée du monde pendant 15 ans. Quand la jeune fille s’enfuit dans le but de voir le monde, elle ne tarde pas à réaliser que c’est impossible, car elle est la cible de la CIA. En saison 2, à la suite de découvertes sur ses origines, Hanna décide d’infiltrer le programme Utrax qui a produit tout un contingent de jeunes tueuses et est à présent sous la direction de John Carmichael (Dermot Mulroney), le mentor de Marissa (Mireille Enos). Hanna doit alors agir pour mettre un terme à l’opération.

En saison 3…

Hanna essaie secrètement de détruire Utrax de l’intérieur et de se libérer de son emprise avec l’aide de son ancienne ennemie jurée, Marissa Wiegler (Mireille Enos). Ensemble, elles ont contraint l’agent John Carmichael (Dermot Mulroney) de les aider dans leur mission, mais ses jeunes collègues Sandy (Áine Rose Daly) et Jules (Gianna Kiehl), et de nouveaux ennemis commencent à suspecter le complot. Alors qu’Hanna se rapproche de son objectif, elle commence à découvrir non seulement un programme qui change le monde, mais aussi le véritable pouvoir derrière Utrax.

Le casting de la saison 3 d’Hanna

Au niveau de la distribution, Hanna réunit donc Esmé Creed-Miles et Mireille Enos qui sont rejointes par Ray Liotta. Nous retrouverons aussi Dermot Mulroney, Áine Rose Daly et Gianna Kiehl.