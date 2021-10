Une saison 3 pour Happy Valley, la série fait officiellement son retour en 2022 !

Voilà maintenant plus de cinq ans que la saison 2 d’Happy Valley a été diffusée sur la chaine britannique BBC One, plus spécifiquement elle a été programmée en mars de l’année 2016. Cette même année, la créatrice Sally Wainwright avait bien confirmé qu’il y aurait une saison 3, mais que ce ne serait pas pour tout de suite — elle ne mentait certainement pas à ce sujet.

Si on avait pu perdre un peu espoir de voir un jour une saison 3, voilà que BBC nous annonce que cette dernière va prochainement voir le jour ! La troisième saison d’Happy Valley sera alors sans surprise également la dernière saison de la série, avec un tournage qui commencera en début d’année prochaine dans le Yorkshire de l’Ouest. On retrouvera bien évidemment Sarah Lancashire dans la peau de l’iconique Catherine Cawood, aux côtés de James Norton et de Siobhan Finneran pour une diffusion plus tard en 2022.

Cette saison 3 composée de six épisodes verra Cawood découvrir les restes d’une victime d’un meurtre de gang dans un réservoir asséché, déclenchant une terrible série d’évènements. En parallèle, elle s’occupe toujours de son petit-fils Ryan qui a une idée bien à lui quant au genre de relation qu’il veut entretenir avec l’homme que Catherine refuse de reconnaitre comme son père.

Cette saison 3 d’Happy Valley sera produite par Lookout Point qui prend ainsi la suite de Red Production Company, qui avait produit les deux premières saisons. La boite coproduit par ailleurs les épisodes avec AMC qui, pour le coup, diffusera la série exclusivement sur AMC aux USA et au Canada. En France, Happy Valley a été diffusée sur Canal+ et France 3.

Notons que depuis la fin de la saison 2 d’Happy Valley, Sally Wainwright a également créé Gentleman Jack dont le tournage pour la saison 2 s’est récemment terminé. Il ne manque plus qu’une date de diffusion.