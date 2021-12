Harlem Saison 1 : Découvrez la vie mouvementée de quatre amies à Harlem, dès maintenant sur Amazon Prime Vidéo

Après la dernière saison d’Hanna et en attendant la dernière de The Expanse, c’est une nouvelle comédie que nous pouvons découvrir aujourd’hui sur Amazon Prime Video avec la saison 1 d’Harlem qui vient d’être mise en ligne en intégralité sur la plateforme de streaming.

De quoi parle Harlem ?

De la scénariste Tracy Oliver (Girls Trip), Harlem est une comédie qui suit 4 amies stylées et ambitieuses à Harlem : une jeune professeure qui se bat pour faire de la place à l’amour de sa vie ; une entrepreneuse en technologies qui enchaîne les rencards ; une chanteuse sans filtre ; et une styliste romantique désabusée. Ensemble, elles progressent dans leur carrière, leurs relations et leurs rêves citadins.

Nous rencontrons Camille (Meagan Good) au moment où elle pense enfin maîtriser totalement sa vie, mais son ex réapparaît dans son quartier ce qui remet tout en question dans sa tête. De son côté, Tye (Jerrie Johnson) a une proposition de rachat de son application, tandis qu’Angie (Grace Byers) s’interroge sur l’évolution de sa carrière et que Quinn (Shoniqua Shandai) passe une sale nuit à Long Island.

Le casting d’Harlem

La distribution de cette saison 1 d’Harlem s’articule autour de Meagan Good, Grace Byers, Jerrie Johnson et Shoniqua Shandai. Elles sont accompagnées par Tyler Lepley, Sullivan Jones, Whoopi Goldberg, Kate Rockwell ou encore Robert Ri’chard.