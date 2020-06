Pas de saison 4 pour Harlots, Hulu officialise la fermeture de sa maison close londonienne

Neuf mois après la conclusion de la saison 3 de Harlots, Hulu officialise que la série ne reviendra pas pour une saison 4.

Cette nouvelle ne prend pas par surprise, vu que la création d’Alison Owen et Moira Buffini semblait se trouver sur le fil du rasoir.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Harlots (disponible en France en DVD) est inspirée par le livre The Covent Garden Ladies de Hallie Rubenholdcette et prend place dans le Londres Géorgien. La série explore le monde de la prostitution à cette époque, à travers la famille Wells menée par la matriarche Margaret qui est à la tête d’un bordel populaire et qui entretient une forte rivalité avec Lydia Quigley, qui dirige aussi une maison close aux standards plus élevés.

La distribution de Harlots réunissait Samantha Morton (Margaret Wells), Lesley Manville (Lydia Quigley), Jessica Brown Findlay (Charlotte Wells), Eloise Smyth (Lucy Wells), Dorothy Atkinson (Florence Scanwell), Pippa Bennett-Warner (Harriet Lennox), Kate Fleetwood (Nancy Birch), Holli Dempsey (Emily Lacey), Danny Sapani (William North), Liv Tyler (Lady Isabella Fitzwilliam) ou encore Julian Rhind-Tutt (Harcourt Fitzwilliam).

Au total, la série Harlots se compose de trois saisons pour 24 épisodes.

