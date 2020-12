Hartley, cœurs à vif : Netflix annonce un reboot de la série culte pour 2022

À peine plus d’une semaine après que Netflix ait ajouté en Australie l’intégrale de la série Hartley, cœurs à vif (Heartbreak High) à son catalogue, la division locale annonce qu’un reboot est en développement et qu’il arrivera sur la plateforme en 2022.

Cette série australienne pour adolescents datant des années 90 née dans le sillage de la Canadienne Degrassi, Hartley, cœurs à vif a été un des premiers succès créatif et public de son genre. Découlant du film (et de la pièce de théâtre) The Heartbreak Kid, elle nous emmenait auprès des élèves de Hartley High, un lycée installé dans un quartier multi-ethnique de Sydney. Entre les drames et les joies de l’adolescence, l’histoire suivait un groupe de jeunes qui se préparaient à entrer dans l’âge adulte.

Hartley, cœurs à vif se prête au reboot, puisqu’elle a proposé plus d’une génération d’élèves lors de ses 7 saisons originales, ayant prouvé que son succès ne dépendait pas uniquement de ses personnages, mais aussi de son écriture avec son côté dramatique qui la démarquait de la concurrence. La question qui se pose est donc de savoir si Netflix arrivera à reproduire le style qui a fait le succès du show il y a 25 ans. Responsable du développement des séries pour la plateforme en Australie, Que Minh Luu assure que cela sera le cas. On pourra le découvrir d’ici un à deux ans.

Pour terminer, signalons qu’il n’a pas encore été annoncé si des scénaristes ou des acteurs de la série originale seront impliqués dans le projet. La première saison devrait se composer de 8 épisodes.

