Hawkeye Saison 1 : Clint Barton rencontre Kate Bishop, dès aujourd’hui sur Disney+

Ce sont des fêtes de fin d’année plus que mouvementée que nous invite à passer Disney+, en compagnie de Clint Barton et Kate Bishop, les super-héros Marvel aussi connus sous le nom de Hawkeye. Les deux premiers épisodes sont disponibles dès à présent sur la plateforme qui mettre ensuite en ligne un épisode par semaine, nous conduisant à une fin de saison annoncée pour le 22 décembre.

De quoi parle Hawkeye ?

Inspirée en partie par le run de Matt Fraction et David Aja, cette saison de Hawkeye comprend donc 6 épisodes et prend naturellement place après les évènements d’Avengers: Endgame. On retrouve ainsi Clint Barton prêt à passer des fêtes de fin d’année paisibles avec ses enfants lorsque son passé le rattrape à New York.

C’est ainsi qu’il fait la connaissance de la jeune Kate Bishop, une femme qui sait se battre, manie l’arc et nourrit une certaine obsession pour le super-héros Hawkeye. Clint doit donc s’associer avec cette dernière dans le but d’exposer une conspiration criminelle, s’il veut pouvoir être auprès de sa famille à Noël.

La distribution de Hawkeye

Naturellement, Jeremy Renner endosse de nouveau le rôle de Hawkeye/Clint Barton dans cette saison de Hawkeye, aux côtés de Hailee Steinfeld qui incarne Kate Bishop/Hawkeye. Notons que l’on peut également voir Renner dans la nouveauté Mayor of Kingstown diffusée depuis le 14 novembre sur Paramount+ et Hailee Steinfeld dans la dernière saison de Dickinson depuis le vendredi 5 novembre sur Apple TV+.

Ben Sakamoto, Ava Russo, et Cade Woodward sont aussi de retour dans la peau des enfants de Clint, Cooper, Lila, et Nathaniel tandis que Jolt, le golden retriever incarnera Lucky. Vera Farmiga (Eleanor Bishop), Fra Fee (Kazi), Tony Dalton ( Jack Duquesne), Zahn McClarnon (William Lopez), Alaqua Cox (Maya Lopez / Echo) ou encore Florence Pugh (Yelena Belova / Black Widow) complètent la distribution.