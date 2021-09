Hawkeye Saison 1 : Clint Barton et Kate Bishop font équipe dès à présent dans un trailer et en novembre sur Disney+

Les fêtes de fin d’année se feront en compagnie d’Hawkeye et Hawkeye sur Disney+ avec la mise en ligne de la première saison de Hawkeye, à partir du 24 novembre et qui se conclura ainsi le 29 décembre sur la plateforme.

Le service de streaming dévoile dès à présent une bande-annonce officielle pour sa nouvelle série super-héroique qui nous met dans l’ambiance des fêtes de fin d’année.

De quoi parle Hawkeye ?

Inspirée en partie par le run de Matt Fraction et David Aja, cette saison de Hawkeye se compose de 6 épisodes et nous propose donc de reconnecter avec Clint Barton après les évènements d’Avengers: Endgame. Ce dernier s’est créé des ennemis quand il était Ronin et il est temps pour lui de se confronter à ce passé et réparer ses erreurs.

Cela va le conduire à faire la rencontre de Kate Bishop, qui va apporter avec elle un certain nombre de problèmes. Si Clint ne comprend pas l’obsession de Kate pour Hawkeye, ce dernier va la prendre sous son aile pour la former. Kate est déjà amplement capable de se battre, et vient ainsi se frotter à Clint sans difficulté, se montrer aussi charmante qu’ennuyeuse pour lui.

La distribution de Hawkeye

Naturellement, Jeremy Renner endosse de nouveau le rôle de Hawkeye/Clint Barton dans cette saison de Hawkeye, aux côtés de Hailee Steinfeld (Dickinson) qui incarne Kate Bishop/Hawkeye. Vera Farmiga (Eleanor Bishop), Fra Fee (Kazi), Tony Dalton ( Jack Duquesne), Zahn McClarnon (William Lopez), Alaqua Cox (Maya Lopez / Echo) ou encore Florence Pugh (Yelena Belova / Black Widow) complètent la distribution.

Ben Sakamoto, Ava Russo, et Cade Woodward sont également de retour dans la peau des enfants de Clint, Cooper, Lila, et Nathaniel tandis que Jolt, le golden retriever incarnera Lucky.

