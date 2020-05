Love Life Saison 1 : La vie romantique d’Anna Kendrick inaugure dès aujourd’hui HBO Max

Une nouvelle plateforme de streaming fait ses débuts sur le territoire américain. HBO Max entre en activité dès ce mercredi et sa première série à découvrir est Love Life, une romance avec Anna Kendrick.

Créée par Sam Boyd, Love Life est présentée comme étant une anthologie qui suivra chaque saison une personne en passant en revue les romances qui ont marqué son existence. Dans la première saison, nous avons ainsi Anna Kendrick dans le premier rôle.

Ce sera donc l’histoire de Darby (Kendrick) dont la vie a été ponctuée de romances avec des résultats assez différents. Chaque épisode d’une demi-heure racontera une de ses relations, de la première à la dernière (il y a 10 épisodes).

Au niveau du casting de cette première saison de Love Life, Anna Kendrick (Pitch Perfect, A Simple Favor) est accompagnée par Zoë Chao (Downhill, Strangers), Peter Vack (Someone Great, The Bold Type), Sasha Compere (Miracle Workers, Uncorked) et Lesley Manville (Phantom Thread, Another Year).

Pour ses débuts sur le sol américain, HBO Max propose un catalogue chargé avec plus de 10 000 heures de programmes, dont des hits comme Friends, The Big Bang Theory, Game of Thrones (et le reste catalogue HBO), des films classiques et contemporains, des séries animées pour tous les âges, de Scooby-doo à Rick & Morty, et bien entendu des shows inédits comme des nouveaux Looney Tunes Cartoons et The Not Too Late Elmo Show pour les enfants, de la RealTV avec les compétitions Legendary et Craftopia, et le documentaire On The Record sur le harcèlement sexuel dans le monde de la musique.

