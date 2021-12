Pas de saison 2 pour Head of the Class, HBO Max arrête le remake Sois prof et tais-toi !

Si le revival de Sex & The City est clairement un succès pour HBO Max, ce ne fut pas le cas avec celui de Head of the Class (la série originale était titrée Sois prof et tais-toi ! chez nous) qui vient donc d’être officiellement annulée après une seule saison.

De quoi parle Head of the Class ?

Produite par Bill Lawrence (Ted Lasso) et scénarisée par Amy Pocha et Seth Cohen, Head of the Class reprenait le concept de la comédie du même nom des années 80 avec Howard Hesseman qui avait été créée par Rich Eustis et Michael Elias. Avec le retour de Robin Givens au casting, elle se présentait comme étant une suite.

L’histoire suit un groupe de lycéens surdoués qui sont confrontés à leur plus grand défi scolaire : Alicia Gomez (Isabella Gomez de One Day at a Time), enseignante de première année, qui veut qu’ils se concentrent moins sur les notes et plus sur l’expérience de la vie.

Au casting, Robin Givens reprend le rôle de Darlene Merriman, une des élèves de la version originale de Head of the Class, dont le fils est ainsi membre de la nouvelle classe. Avec Isabella Gomez, le reste de la distribution de se compose de Jorge Diaz, Jolie Hoang Rappaport, Gavin Lewis, Dior Goodjohn, Brandon Severs, Adrian Matthew Escalona et Katie Beth Hall.

Au total, Head of the Class ne compte donc qu’une seule et unique saison de 10 épisodes.