Heder Saison 1 : Quatre avocates suédoises plaident dès aujourd’hui sur StarzPlay

Le catalogue de StarzPlay France (disponible sur Prime Vidéo) continue de s’étoffer avec des programmes inédits. Nous pouvons notamment ajouter à la liste Heder, une série venue de Suède dont la première saison est donc dès maintenant en ligne.

Série judiciaire basée sur une idée de Sophia Helin, Heder doit son nom au cabinet d’avocats qui est dirigé par Karin Stenshufvud (Eva Röse), Janni Can (Anja Lundqvist), Nour Navidi (Alexandra Rapaport) et Elin Holm (Julia Dufvenius).

Leur travail est spécialisé, puisque ces 4 avocates représentent particulièrement les femmes ayant subi des violences et des crimes sexuels. Au début de la série, elles reçoivent des menaces et, alors qu’elles continuent à se battre pour leurs clients, elles comprennent qu’un terrible secret qu’elles ont enterré il y a 20 ans de cela revient les hanter et mettre leur travail en péril.

À noter qu’une saison 2 de Heder a officiellement été commandée et sera proposée en Suède l’an prochain.

Le casting de cette première saison de Heder rassemble Julia Dufvenius, Anja Lundqvist, Alexandra Rapaport et Eva Röse, mais aussi Wilma Lidén, Jesper Barkselius, Karin Bjurström, Ellen Bökman, Aleksa Lundberg, Angelika Prick, Lydia Capolicchio, Åsa Danielsson — Maria Simonsson et Peter Eggers.

Tags : Séries Scandinaves moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.