Heels Saison 1 : Jack et Ace Spade règlent leurs différends sur le ring, dès ce dimanche sur StarzPlay

Les problèmes de famille se règlent sur le ring dans la nouvelle série sportive Heels dont la diffusion de la première saison débute ce dimanche en France sur la plateforme de streaming StarzPlay.



De quoi parle Heels ?

Création de Michael Waldron (Rick and Morty, Loki) avec Mike O’Malley (Shameless) en showrunner, Heels raconte l’histoire de ces hommes et de ces femmes qui poursuivent leurs rêves dans le monde de la lutte professionnelle des petites villes.

Ainsi, la série nous entraine au cœur d’une communauté très unie de Géorgie, la série suit une fédération familiale de lutte professionnelle alors que deux frères et rivaux, Jack Spade (Stephen Amell) et Ace Spade (Alexander Ludwig), se disputent l’héritage de leur défunt père. Sur le ring, quelqu’un doit jouer le gentil (aka faces) et quelqu’un doit jouer le méchant alias le “heel”. Mais dans le monde réel, il est parfois difficile d’être à la hauteur du personnage… ou de le laisser justement sur le ring.

Qui est au casting de cette saison 1 de Heels ?

Cette première saison de Heels oppose l’ancienne tête d’affiche d’Arrow, Stephen Amell, et de la star de Vikings, Alexander Ludwig. À leurs côtés, nous pourrons également trouver Alison Luff (New Amsterdam), Chris Bauer (True Blood), Allen Maldonado (The Last O.G.), Kelli Berglund (Now Apocalypse), Mary McCormack (The Kids Are Alright, In Plain Sight), David James Elliott (JAG, Spinning Out) et les footballeurs américains professionnels James Harrison et Phil Brooks.

