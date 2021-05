Heels Saison 1 : Stephen Amell et Alexander Ludwig montent sur le ring dans le trailer, et en août sur Starz

Stephen Amell a reposé son arc il y a maintenant plus d’un an avec le final d’Arrow et se prépare donc maintenant à monter sur le ring dans Heels, qui sera diffusée à partir du 15 août sut Starz.

Création de Michael Waldron (Rick and Morty, Loki) avec Mike O’Malley (Shameless) en showrunner, Heels suit deux frères catcheurs et rivaux, Jack et Ace Spade (Stephen Amell et Alexander Ludwig) qui s’opposent pour l’héritage de leur père.

Sur le ring, l’un doit endosser le rôle du gentil (aka faces) et l’autre doit être le méchant, son Némésis (ou the heel). Et dans la réalité, il est parfois difficile d’être à la hauteur du personnage… ou de le laisser justement sur le ring.

Cette première saison de Heels rassemble, autour de Stephen Amell et Alexander Ludwig, Alison Luff, Chris Bauer, Allen Maldonado, James Harrison, Kelli Berglund, Mary McCormack, David James Elliott et Phil Brooks.

