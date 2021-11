Une saison 2 pour Heels, StarzPlay remonte sur le ring l’année prochaine

Starz reste dans le monde de la lutte professionnelle, la chaine vient d’annoncer le renouvellement de Heels pour une saison 2 dont la production commencera l’année prochaine. La série est diffusée en France sur la plateforme de streaming StarzPlay.

Création de Michael Waldron (Rick and Morty, Loki) avec Mike O’Malley (Shameless) en showrunner qui conserve cette position pour la seconde saison, Heels raconte l’histoire de ces hommes et de ces femmes qui poursuivent leurs rêves dans le monde de la lutte professionnelle des petites villes.

Ainsi, la série nous entraine au cœur d’une communauté très unie de Géorgie, la série suit une fédération familiale de lutte professionnelle alors que deux frères et rivaux, Jack Spade (Stephen Amell) et Ace Spade (Alexander Ludwig), se disputent l’héritage de leur défunt père. Sur le ring, quelqu’un doit jouer le gentil (aka faces) et quelqu’un doit jouer le méchant alias le « heel ». Mais dans le monde réel, ces personnages peuvent être difficiles à vivre — ou à laisser derrière soi.

Cette première saison de Heels oppose l’ancienne tête d’affiche d’Arrow, Stephen Amell, et de la star de Vikings, Alexander Ludwig. À leurs côtés, nous pourrons également trouver Alison Luff (Staci Spade), Chris Bauer (Wild Billy Hancock), Allen Maldonado (Rooster Robbins), Kelli Berglund (Crystal Tyler), Mary McCormack (Willie Day), Roxton Garcia est (Thomas Spade), ou encore le footballeur américain professionnel James Harrison (Apocalypse). Trey Tucker qui incarne Bobby Pin et Robby Ramos qui joue Diego Cottonmouth, passent quant à eux réguliers pour cette saison 2.