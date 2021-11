Hellbound Saison 1 : Des créatures démoniaques sèment la panique en Corée et dès à présent sur Netflix

Après le succès de Squid Game, Netflix met plus en avant ses ambitieuses productions coréennes, comme c’est le cas avec Hellbound sur laquelle nous trouvons le réalisateur du hit Dernier train pour Busan. La saison 1 est dès à présent disponible en intégralité, 6 épisodes, sur la plateforme de streaming.

De quoi parle Hellbound ?

Création de Yeon Sang-ho et Choi Gyu-seok, Hellbound nous entraine en plein cœur de Séoul où des créatures mystérieuses condamnent certains individus à l’enfer et des êtres venus d’un autre monde apparaissent à des heures précises pour tuer brutalement leurs victimes. Dans le chaos total suscité par ces apparitions surnaturelles inexplicables, une voix s’élève, celle de Jung Jinsu, le chef d’une organisation religieuse en plein essor appelée La Nouvelle Vérité. Selon Jung Jinsu, seules les personnes coupables de péchés seraient condamnées et ces phénomènes seraient l’expression d’une volonté divine destinée à rendre les êtres humains plus vertueux. Des fidèles à la foi aveugle, connus sous le nom de La Pointe de Flèche, se chargent eux-mêmes de punir quiconque oserait s’opposer à cette volonté. Et le monde de plonger dans un véritable enfer.

L’avocate Min Hyejin confronte le président Jung en affirmant que les apparitions venues de l’enfer ne seraient que des phénomènes surnaturels. Elle décide de s’allier aux quelques personnes qui tentent de protéger les individus condamnés à l’enfer et de redonner le pouvoir aux êtres humains plutôt qu’aux dieux. Tous se dressent contre le chaos provoqué par La Nouvelle Vérité.

Le casting de la saison 1 de Hellbound

La distribution de cette saison 1 de Hellbound rassemble Yoo Ah-in, Kim Hyun-joo, Park Jeong-min, Won Jin-a, Yang Ik-june, Kim Do-yoon, Kim Shin-rock, Ryu Kyung-soo et Lee Re.