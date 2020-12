Pas de saison 2 pour Helstrom, les démons de Marvel quittent Hulu

Mise en ligne à la mi-octobre sur Hulu, la série Helstrom n’aura pas le droit à une seconde chance. Elle est dès à présent officiellement annulée après une seule et unique saison sur la plateforme de streaming américaine.

Une annulation qui était attendue dès le départ, puisque Helstrom est la dernière série du studio Marvel Television qui a été fermé il y a quelques mois (désormais, Marvel Studio qui gère les films a également le contrôle sur les séries dorénavant). D’ailleurs, elle n’arborait pas le logo de l’entreprise. Ses chances de renouvellements étaient pratiquement inexistantes.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série développée par Paul Zbyszewski, Helstrom s’inspire librement des personnages de Daimon et Satana Hellstrom, les enfants de Satan dans l’univers des comics Marvel qui ont été créés durant les années 70 — faisant leur première apparition respectivement dans Ghost Rider #1 (Sept. 1973) et Vampire Tales # 2 (Oct. 1973) écrits par Roy Thomas. L’histoire se centre ainsi sur Daimon (Tom Austen) et Ana Helstrom (Sydney Lemmon), les enfants d’un tueur en série qui chassent le pire de ce que l’humanité a à offrir. Leur mère est possédée par un démon qui prépare le terrain pour l’arrivée d’une puissante entité devant semer le chaos et la mort dans son sillage. Après avoir été séparés pendant des années, Daimon et Ana doivent se réunir afin de découvrir ce qu’il se trame avant qu’il ne soit trop tard.

Cette unique saison de Helstrom se compose de 10 épisodes qui mettent donc en scène Tom Austen et Sydney Lemmon qui sont entourés par Elizabeth Marvel, Robert Wisdom, June Carryl, Ariana Guerra et Alain Uy.

