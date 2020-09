Hidden Saison 2 : Nouvelle investigation dans le Pays de Galles, à partir de ce soir sur Polar+

De son titre original Craith, la série galloise Hidden est de retour sur Polar+ pour une nouvelle investigation à partir de ce lundi 28 septembre.

Si vous n’êtes pas familiers avec la création de Mark Andrew et Ed Talfan, cette dernière s’intéresse à l’enquête de la police galloise sur les disparitions de jeunes filles enlevées par un homme mystérieux. Plus spécifiquement, le corps de Mali Pryce est repêché dans une rivière au nord du pays de Galles. La capitaine Cadi John et son équipier Owen Vaughan, chargés de l’enquête, découvrent que la jeune victime, disparue depuis plusieurs années, a été séquestrée. Les enquêteurs se penchent sur d’autres cas de disparitions non résolus…

En saison 2, Hidden nous conduit dans le nord du pays, dans la ville froide et minière de Blaenau Ffestiniog où le corps mort d’un professeur a été retrouvé. Neuf mois se sont écoulés depuis la conclusion de la première saison, et Owen est devenu père d’une petite fille tandis que le pèce de Cadi a succombé à la maladie. À l’image de la première saison, l’identité des coupables est révélé dès le premier épisode.

Composée de six épisodes, cette saison 2 de Hidden réunit à son casting Sian Reese-Williams, Sion Alun Davies, Siôn Eifion, Annes Elwy, Steffan Cennydd

