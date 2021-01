Pas de saison 5 pour High Maintenance, les livraisons sont bien terminées sur HBO

Un an après le début de la diffusion de la saison 4, HBO qui vient d’annoncer qu’Insecure était bientôt terminée officialise que High Maintenance ne fera pas son retour. Il n’y aura donc pas de saison 5 pour « The Guy » qui a finalement rangé son vélo.

On pourrait s’attendre, étant donné la nature de la série, que High Maintenance soit présentée comme étant une victime de plus de la pandémie, mais ce n’est pas le cas. Il est simplement dit que Katja Blichfeld et Ben Sinclair, les créateurs du show, ont décidé de faire une pause et de se consacrer à d’autres projets.

Si vous ne connaissez pas High Maintenance, rappelons que c’est l’histoire d’un vendeur de marijuana (Sinclair) de Brooklyn qui livre à vélo son produit à ses clients plus ou moins névrosés à New York.

La série a fait ses débuts en 2012 sous la forme d’une web-série mise en ligne sur Vimeo (6 saisons pour 19 épisodes) avant de se poursuivre à partir de 2016 sur HBO pendant 4 saisons, soit 34 épisodes.

Si vous êtes intéressé par découvrir High Maintenance, elle est disponible chez nous à la demande en streaming sur la plateforme OCS.

