Une saison 2 pour Hightown, Starz restera à Cape Cod un peu plus longtemps

Alors que la diffusion de la première saison n’en est qu’à sa moitié, Starz annonce déjà que la série Hightown va se poursuivre. En effet, une saison 2 a officiellement été commandée par la chaine câblée américaine.

La raison derrière cette annonce se trouve être les très bonnes performances de Hightown sur ses plateformes digitales où elle a délivré un record avec son pilote, en plus d’avoir eu un lancement en live+7 rassemblant 1,45 million de spectateurs devant leurs écrans.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de Rebecca Cutter (Gotham) que vous pouvez suivre en France sur StarzPlay, Hightown nous entraine à Provincetown, Massachusetts, aka P-Town, auprès de Jackie Quinones (Monica Raymund) qui travaille pour le National Marine Fisheries Service et qui se retrouve au cœur d’une enquête sur un trafic d’opioïdes après avoir découvert un corps qui a échoué sur la rive.

Le casting de Hightown réunit Monica Raymund (Chicago Fire), James Badge Dale (Rubicon), Riley Voelkel (The Originals), Shane Harper (Code Black). Amaury Nolasco (Prison Break), Atkins Estimond (The Resident) et Dohn Norwood (The Sinner).

