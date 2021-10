Hightown Saison 2 : Retour à Cape Cod pour une nouvelle enquête, ce dimanche sur StarzPlay

Pratiquement un an et demi après la première saison, la série Hightown est de retour avec sa saison 2 qui débute donc ce dimanche sur Starz aux États-Unis et sur la plateforme StarzPlay en France.

De quoi parle Hightown ?

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de Rebecca Cutter (Gotham) que vous pouvez suivre en France sur StarzPlay, Hightown nous entraine à Provincetown, Massachusetts, aka P-Town, auprès de Jackie Quinones (Monica Raymund) qui travaille pour le National Marine Fisheries Service et qui se retrouve au cœur d’une enquête sur un trafic d’opioïdes après avoir découvert un corps qui a échoué sur la rive.

En saison 2…

Réalisant enfin son rêve de devenir une vraie flic, Jackie se retrouve propulsée au cœur de la vague mortelle due au carfentanil qui inonde le Cap et veut faire plonger le trafiquant de drogue Frankie Cuevas (Amaury Nolasco), l’homme qu’elle tient responsable pour la mort de son meilleur ami, Junior. Lorsque Jorge (Luis Guzmán), le cousin de Frankie, rejoint le trafic, il impose un tout nouveau niveau de violence et de chaos. Alors que l’officier en disgrâce Ray Abruzzo (James Badge Dale) a quitté la police et se trouve en pleine dépression, Jackie trouve une nouvelle partenaire en Leslie (Tonya Glanz), la seule autre femme de la brigade. En parallèle, Jackie marche sur la corde raide de la sobriété alors qu’elle essaie de ne pas se noyer dans l’océan de secrets, trahisons, hontes et échecs de son passé.

Au casting de la saison 2 de Hightown

Dans la distribution de la saison 2 de Hightown, nous retrouvons Monica Raymund (Chicago Fire), James Badge Dale (Rubicon), Riley Voelkel (Roswell, New Mexico), Amaury Nolasco (Prison Break), Atkins Estimond (The Resident) et Dohn Norwood (The Sinner). Ils sont rejoints par Luis Guzmán (Narcos, Code Black). En guest stars, nous croiserons Jona Xiao (Being Mary Jane), Carlos Gómez (Madame Secretary), Mark Boone Junior (Sons of Anarchy), Cecil Blutcher (Premature) et Crystal Lee Brown (Black Lightning).