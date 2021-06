Hinterland Saison 3 : DCI Tom Mathias reprend ses enquêtes, ce lundi soir sur Polar+

La série galloise Hinterland (ou Y Gwyll dans sa langue d’origine) est de retour cette semaine pour sa saison 3 dont la diffusion débute ainsi ce soir en France sur la chaine Polar+ à partir de 20h55. A noter qu’elle est également disponible sur Netflix.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création d’Ed Talfan et Ed Thomas, Hinterland est donc une série policière nous venant du pays de Galles et qui était produite par BBC One Wales. L’histoire se centre sur les investigations du DCI Tom Mathias, joué par Richard Harrington.

Dans la première affaire de cette saison 3 (qui se compose de 4 enquêtes), alors que l’assassinat d’un pasteur conduit les inspecteurs Tom Mathias et Mared Rhys dans un village isolé dans les montagnes dont les habitants sont en état de choc, Owens enquête sur l’attaquant qui a blessé Mathias et détruit sa maison.

Au casting de cette saison 3 de Hinterland, nous trouvons Richard Harrington, Mali Harries, Alex Harries, Hannah Daniel et Aneirin Hughes, mais aussi Daniel Rochford.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.