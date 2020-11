His Dark Materials/À La Croisée des Mondes Saison 2 : Lyra explore de nouveaux mondes, dès mardi sur OCS

Alors que l’aventure a repris sur BBC One il y a deux semaines de cela dans la saison 2 de His Dark Materials (À La Croisée des Mondes), Lyra explore de nouveaux mondes chez nous sur OCS City à partir de ce mardi 17 novembre à 20h40.

Pour rappel, cette adaptation de la série littéraire de Philip Pullman produite par BBC/HBO et diffusée en France sur OCS suit Lyra, une jeune orpheline qui vit dans un monde où science, théologie et magie se mélangent. Elle part à la recherche d’un ami disparu et se retrouve alors prise dans une quête devant la pousser à comprendre l’étrange phénomène appelé la Poussière. En saison 2, elle fera la connaissance de Will et, en sa compagnie, se retrouvera prise au cœur d’une guerre qui les dépasse tous les deux.

Cette saison 2 de His Dark Materials se composera au final de sept épisodes, au lieu de huit comme il fut annoncé au départ — le tournage du dernier épisode ayant été interrompu par la pandémie. Dans le cas présent, l’histoire n’est pas affectée, l’épisode restant étant un épisode indépendant consacré à Lord Asriel pour nous retracer ce qui lui arrive entre la fin de la première saison et le début du troisième livre. Le second livre a donc été pleinement adapté par l’équipe avec sept épisodes. Pour résultat, James McAvoy, qui incarne Lord Asriel, sera donc à peine présent dans cette saison 2.

La distribution de His Dark Materials réunit Dafne Keen (Lyra), Ruth Wilson (Mrs. Coulter), Ariyon Bakare (Lord Boreal), Amir Wilson (Will Parry), Andrew Scott (John Parry), ou encore Lin-Manuel Miranda (Lee Scoresby). Ils sont rejoints par Terence Stamp (Giacomo Paradisi), Jade Anouka (la sorcière Ruta Skadi) et Simone Kirby (Dr Mary Malone), mais également Phoebe Waller-Bridge qui prête sa voix au dæmon Sayan Kötör de John Parry.

