Une saison 3 pour His Dark Materials : À la croisée des mondes qui sera également la dernière de la série

Les aventures de Lyra Belacqua se poursuivent officiellement sur BBC et HBO avec la commande d’une troisième saison pour His Dark Materials : À la croisée des mondes qui est annoncée également comme la dernière de la série. Cette nouvelle arrive alors que la seconde saison vient tout juste de se conclure.

Ce n’est pas non plus une annonce surprenante, Jack Thorne ayant récemment confirmé qu’il travaillait sur les scénarios pour l’adaptation du troisième roman, Le Miroir d’ambre. Ainsi, la série couvrira la trilogie À la croisée des mondes de Philip Pullman. Notons que l’auteur est retourné dans cet univers avec La Trilogie de la Poussière, dont les deux premiers livres ont été publié à ce jour.

Pour rappel, cette trilogie de fantasy épique signée Philip Pullman nous parle de Lyra (Dafne Keen), une jeune orpheline qui vit dans un monde où science, théologie et magie se mélangent. Elle part à la recherche d’un ami disparu et se retrouve alors prise dans une quête devant la pousser à comprendre l’étrange phénomène appelé la Poussière.

Dans son aventure, elle est accompagnée par Will, un garçon qui possède un couteau qui peut ouvrir des fenêtres menant à d’autres mondes. Alors que Lyra découvre la vérité sur ses parents et sur sa destinée, elle se retrouve avec Will prise au cœur d’une guerre qui les dépasse.

La distribution de His Dark Materials : À la croisée des mondes réunit Dafne Keen, Amir Wilson, Ruth Wilson, Ariyon Bakare, Will Keen, Gary Lewis, Lewin Lloyd, James McAvoy, Lin-Manuel Miranda, Ruta Gedmintas, Amir Wilson, Nina Sosany, Jade Anouka, Sean Gilder, Simone Kirby ou encore Andrew Scott.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.