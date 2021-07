Hit & Run : Les créateurs de Fauda nous livrent une histoire de vengeance dans moins d’un mois sur Netflix

Après Fauda, Lior Raz et Avi Issacharoff refont de nouveau équipe dans Hit & Run, nouveau thriller d’action qui sera mis en ligne le 6 août sur Netflix et a aujourd’hui le droit à une bande-annonce.

Co-création de Lior Raz, Avi Issacharoff, avec Dawn Prestwich et Nicole Yorkin (de The Killing), Hit & Run nous raconté l’histoire d’un homme (Lior Raz) qui voit sa vie basculer lorsque sa femme meurt dans un mystérieux accident de voiture à Tel-Aviv. Ce dernier, dévasté par la douleur, est alors prêt à tout pour découvrir la vérité sur sa mort, quel que soit le prix à payer.

Segev Azulai (Lior Raz) est un guide touristique qui vit une vie tranquille à Tel Aviv avec sa jeune fille (Neta Orbach) et sa nouvelle femme américaine Danielle (Kaelen Ohm). Lorsque cette dernière est tuée dans un mystérieux accident de voiture le jour où elle devait revenir de New York, Segev suspecte que les apparences sont trompeuses et que sa mort ne serait pas accidentelle.



Il décide donc de mener sa propre enquête avec l’aide de son cousin enquêteur (Moran Rosenblatt), d’un vieil ami (Gal Toren), et d’une ancienne compagne qui est journaliste (Sanaa Lathan). Il ne tarde pas à découvrir que sa femme n’était pas celle qu’il croyait…

Cette saison de Hit & Run met à l’affiche Lior Raz, Kaelen Ohm, Moran Rosenblatt, Lior Ashkenazi, Gregg Henry et Sanaa Lathan, Neta Orbach, Igal Naor, Michael Aronov et Kevin Mambo.

