Home Before Dark Saison 2 : Hilde se lance dans sa nouvelle enquête dans le trailer et en juin sur Apple TV+

La jeune Hilde Lisko se prépare à mener une nouvelle enquête dans la saison 2 de Home Before Dark qui commence ainsi vendredi 11 juin sur Apple TV+ et qui se dévoile dès à présent à l’aide d’une bande-annonce.

Si vous n’êtes pas familiers avec la série, Home Before Dark nous vient de Dana Fox et Dara Resnik et s’inspire du travail journalistique de Hilde Lysiak. Au sein de la première saison, la jeune fille de 9 ans (Brooklynn Prince) originaire de Brooklyn déménageait avec ses parents pour s’installer dans la ville natale de son père, Erie Harbor. Sur place, elle déterrait un mystère que tout le monde voulait oublier, mais elle va mener son investigation pour découvrir la vérité.

En saison 2, Hilde se lance dans une nouvelle enquête suite à une explosion mystérieuse dans une ferme locale. Elle va alors se retrouver à faire face à une influente compagnie, avec la vie de sa famille et de la population de Erie Harbor dans la balance.

La saison 2 de Home Before Dark réunit donc, Brooklynn Prince, Jim Sturgess, Abby Miller, Kylie Rogers, Aziza Scott, Michael Weston, Joelle Carter, Jibrail Nantambu, Deric McCabe et Rio Mangini.

