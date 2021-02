Homeland Saison 8 : Carrie retourne sur le terrain une dernière fois, dès maintenant sur Netflix

Finalement diffusée l’année dernière sur Showtime et Canal+ Séries après deux ans d’attente, la saison 8 de Homeland est à présent disponible sur Netflix. Vous pouvez donc retrouver dès à présent l’intégralité des ultimes péripéties de Carrie sur la plateforme de streaming.

Puisque la saison 7 de Homeland s’est donc achevée en mai 2018, rappelons que l’histoire se terminait avec Carrie Mathison (Claire Danes) qui était libérée après des mois de captivités dans un goulag après avoir mis fin à la dernière crise qui aurait pu mettre en péril le gouvernement américain. La présidente Keane (Elizabeth Marvel) était finalement réinstituée dans ses fonctions, mais annonça immédiatement sa démission, laissant le pouvoir aux mains de Ralph Warner (Beau Bridges).

Quand la saison 8 débute, la mémoire de Carrie est défaillante à cause de l’absence de traitement médical durant son emprisonnement et cela est un problème pour Saul (Mandy Patinkin) qui a besoin d’elle, de ses contacts et de ses connaissances pour l’aider à désamorcer une situation tendue avec les talibans. Il décide alors malgré tout de l’envoyer sur le terrain une fois de plus, contre l’avis de ses médecins. Elle est ainsi de retour à Kaboul, mais les choses ont bien changé depuis son dernier passage et elle est en plus soupçonnée de travailler pour les Russes. Pour Carrie, cette mission sera la dernière, mais elle compte bien la finir — retrouver toutes nos critiques ici.

Au casting de cette huitième et dernière saison de Homeland, nous retrouverons Claire Danes, Maury Sterling, Linus Roache, Costa Ronin, Nimrat Kaur, Numan Acar et Mandy Patinkin en réguliers, tandis que Beau Bridges, Sam Trammell et Hugh Dancy seront récurrents.

Tags : Netflix Homeland moins...

