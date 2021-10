House of the Dragon Saison 1 : Retournez dans l’univers de Game of Thrones avec un premier teaser pour le spin-off

Êtes-vous prêts à vous replonger dans le monde de Game of Thrones ? HBO Max se prépare en tout cas à le faire avec House of the Dragon, la série dérivée qui nous ramène dans le passé auprès de Targaryen. Elle arrivera en 2022 et nous avons aujourd’hui un premier teaser.

De quoi parle House of the Dragon ?

Scénarisée par Ryan J. Condal (Colony) et inspirée par le livre Fire & Blood de G.R.R. Martin, House of Dragon nous relatera des évènements prenant place près de 200 avant ceux de Game of Thrones.

Ainsi, l’histoire nous ramène auprès de la dynastie Targaryen qui se trouve au sommet de son pouvoir, avec plus de 15 dragons. C’est aussi le début d’une longue chute pour cette famille qui commence quand le roi Viserys Targaryen (Paddy Considine) brise un siècle de tradition pour nommer sa fille Rhaenyra (Emma D’Arcy) héritière du Trône de Fer. Mais lorsque Viserys finit par avoir un fils, la cour est choquée que sa fille conserve son statut, et des frictions émergent.

Qui est au casting de cette saison 1 de House of the Dragon

La distribution de cette première saison de House of the Dragon se compose d’Emma D’Arcy (Princesse Rhaenyra), Matt Smith (Prince Daemon Targaryen), Paddy Considine (Viserys Ier Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Rhys Ifans (Otto Hightower), Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon), Eve Best (Rhaenys Velaryon), Wil Johnson (Ser Vaemond Velaryon), John Macmillan (Ser Laenor Velaryon), Savannah Steyn (Lady Laena Velayron), Theo Nate (Ser Laenor Velaryon), Matthew Needham (Larys Fort), Sonoya Mizuno (Mysaria), Fabien Frankel (Criston Cole), Graham McTavish (Harrold Ouestrelin), Jefferson Hall (Jason & Tylan Lannister), David Horovitch (Grand Mestre Mellos), Bill Paterson (Lyman des Essaims), Tony Woodhead (Rylan Mallister) et Jonny Weldon (Samwell).