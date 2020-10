House Of the Dragon : Paddy Considine devient le roi Viserys Targaryen dans la série dérivée de Game of Thrones

Voilà près d’un an maintenant que HBO a annoncé avoir passé commande pour une saison de House of the Dragon, spin-off de Game of Thrones qui a maintenant le droit à sa première annonce casting.

C’est donc Paddy Considine (The Outsider, Third Day) qui prend la tête de cette série inspirée par le livre Fire & Blood de G.R.R. Martin pour nous relater des évènements prenant place 300 avant Game of Thrones.

Plus spécifiquement, l’histoire devrait nous relater “le début de la fin pour la Maison Targaryen”avec Considine dans la peau du roi Viserys Targaryen, choisi par les Seigneurs de Westeros pour succéder au vieux Roi, Jaehaerys Targaryen, au Grand Conseil de Harrenhal. Homme chaleureux, gentil et décent, Viserys souhaite uniquement perpétuer l’héritage de son grand-père. Mais les bons hommes ne font pas nécessairement de grands rois.

House of The Dragon a été co-créé par G.R.R. Martin et Ryan Condal, avec ce dernier en showrunner de la série avec Miguel Sapochnik (également réalisateur).

En plus de The Outsider et Third Day, Paddy Considine a joué dans les séries Informer, Peaky Blinders ou encore tenant le premier rôle de The Suspicious of Mr Whicher. Côté cinéma, il est peut-être plus connu pour ses rôles dans Dead Man’s Shoes et Hot Fuzz et être le réalisateur de Tyrannosaur.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.