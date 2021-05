House Of the Dragon : HBO dévoile les premières images de la série dérivée de Game of Thrones

Alors que Game of Thrones célébrait ses 10 ans le mois dernier, HBO se prépare à étendre l’univers avec la première série dérivée, House of Dragon, qui se dévoile un peu aujourd’hui à l’aide d’images promotionnelles.

Inspirée par le livre Fire & Blood de G.R.R. Martin nous relatant des évènements prenant place près de 200 avant Game of Thrones, House of Dragon commence alors que la dynastie Targaryen se trouve au sommet de son pouvoir, avec plus de 15 dragons. C’est aussi le début d’une longue chute pour cette famille qui commence lorsque le roi Viserys Targaryen (Paddy Considine) brise un siècle de tradition pour nommer sa fille Rhaenyra (Emma D’Arcy) héritière du Trône de Fer. Mais lorsque Viserys finit par avoir un fils, la cour est choquée que sa fille conserve son statut, et des frictions émergent.

Les premières images nous montrent donc Emma D’Arcy dans la peau de la princesse Rhaenyra et Matt Simth dans celle du Prince Daemon Targaryen, frère du roi Viserys I, ainsi qu’Olivia Cooke (Alicent Hightower), Rhys Ifans (Otto Hightower) et Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon).

House of The Dragon a été co-créé par G.R.R. Martin et Ryan Condal, avec ce dernier en showrunner de la série avec Miguel Sapochnik (également réalisateur).

Sonoya Mizuno (Mysaria), Fabien Frankel (Ser Criston Cole) et Eve Best (Princess Rhaenys Velaryon) font également partie de la distribution.

