How I Met Your Father : Hulu commande un spin-off à How I Met Your Mother avec Hilary Duff

Plus de sept ans après la fin de How I Met Your Mother, une suite va finalement voir le jour. Hulu vient en effet annoncé avoir passé commande pour How I Met Your Father avec l’actrice Hilary Duff (Younger) dans le premier rôle.

On reprend naturellement le concept et dans un futur proche, Sophie (Duff) relate à son fils comment elle a rencontré son père : une histoire qui nous ramène en 2021 auprès de Sophie et de son groupe d’amis, qui tentent de cerner qui ils sont et ce qu’ils veulent dans la vie, et également comment tomber amoureux à l’âge des apps et des multitudes d’options.

Les créateurs de How I Met Your Mother, Carter Bays et Craig Thomas, sont producteurs exécutifs sur cette série qui sera dirigée par Isaac Aptaker et Elizabeth Berger, tous deux créateurs de Love, Simon et co-showrunners de This is Us.

Hilary Duff sera donc à la tête de cette série. La série se trouve actuellement dans Younger, dont la dernière saison est en diffusion sur Paramount+. Notons que Darren Star développait une série dérivée autour de son personnage. Le projet serait toujours en développement, bien qu’il soit improbable que l’actrice puisse faire les deux séries et que How I Met Your Father serait la priorité pour Duff.

How I Met Your Mother fut diffusée sur CBS durant 9 saisons, pour un total de 206 épisodes, entre 2005 et 2014 et est disponible en streaming sur Amazon Prime Video et Disney+. La série mettait en scène Josh Radnor, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Jason Segel, et Alyson Hannigan, avec Bob Saget en tant que narrateur, prêtant sa voix à la version âgée de Ted. Aucune indication n’a été donnée sur si oui ou non How I Met Your Father possédera des liens avec How I Met Your Mother, au-delà de la reprise du concept.

