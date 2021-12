How I Met Your Father Saison 1 : Hilary Duff raconte comment elle a rencontré le père de ses enfants, dans un mois sur Hulu

Au printemps dernier, plus de sept ans après la conclusion de How I Met Your Mother et après plusieurs tentatives sans suite, Hulu a finalement annoncé la commande de How I Met Your Father avec l’actrice Hilary Duff (Younger) dans le premier rôle. Aujourd’hui, nous avons un trailer et une date de lancement, puisque la comédie fera ses débuts le 18 janvier prochain sur la plateforme de streaming américaine.

De quoi parle How I Met Your Father ?

Développée par Isaac Aptaker et Elizabeth Berger (This Is Us, Love, Victor) et produite par Carter Bays et Craig Thomas (créateurs de How I Met Your Mother), How I Met Your Father reprend naturellement le concept et nous entraine dans un futur proche auprès de Sophie (Kim Cattrall) qui relate à son fils comment elle a rencontré son père.

L’histoire nous ramène alors en 2022 auprès de Sophie (Hilary Duff) et de son groupe d’amis, alors qu’ils tentent de cerner qui ils sont et ce qu’ils veulent dans la vie, et également comment tomber amoureux à l’âge des apps et des multitudes d’options.

Le casting de la saison 1 de How I Met Your Father

En plus de Kim Cattrall et Hilary Duff, la distribution de la saison 1 de How I Met Your Father se compose de Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran et Suraj Sharma en réguliers, tandis que Daniel Augustin, Ashley Reyes et Josh Peck sont annoncés en récurrents.

How I Met Your Mother fut diffusée sur CBS durant 9 saisons, pour un total de 206 épisodes, entre 2005 et 2014 et est disponible en streaming sur Amazon Prime Video et Disney+. La série mettait en scène Josh Radnor, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Jason Segel, et Alyson Hannigan, avec Bob Saget en tant que narrateur, prêtant sa voix à la version âgée de Ted. Aucune indication n’a été donnée sur si oui ou non How I Met Your Father possédera des liens avec How I Met Your Mother, au-delà de la reprise du concept.