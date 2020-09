Murder Saison 6 : Les dernières révélations à découvrir dès demain sur Netflix

C’est au mois de mai dernier que l’ultime épisode de How to Get Away with Murder a été diffusée sur la chaine américaine ABC. L’attente du côté de chez nous arrive à sa conclusion, puisque la saison 6 de la série arrive donc désormais en France sur Netflix, et ce, dès demain, jeudi 1er octobre.

Lancée le 25 septembre 2014 sur la chaine de l’alphabet, How to Get Away with Murder nous relatait l’histoire d’Annalise Keating, professeure de droit pénale et avocate réputée à Philadelphie qui choisit chaque année un groupe d’étudiants se voyant octroyer le privilège de travailler dans son cabinet. Ce qui ressemble à un rêve professionnel va prendre la forme d’un cauchemar éveillé pour les étudiants sélectionnés et surnommés les Keating Five — Wes Gibbins, Connor Walsh, Michaela Pratt, Asher Millstone et Laurel Castillo. En effet, très vite, un meurtre vient bousculer leur existence et la mort et les traumatismes deviennent alors des constantes dans leur existence.

La saison 6 de How to Get Away with Murder ne sera pas avare en cadavres et mystères qui poussent d’ailleurs le spectateur à se demander qui était mort, qui était le tueur et plein d’autres questions encore à l’aide de flashbacks et de flash-forwards pour y répondre. Soit une quinzaine d’épisodes bourrés de surprises, jusqu’aux derniers moments qui révèleront le sort final d’Annalise Keating.

Cette saison 6 de How to Get Away with Murder réunit Viola Davis, Billy Brown, Jack Falahee, Rome Flynn, Aja Naomi King, Matt McGorry, Conrad Ricamora, Amirah Vann, Charlie Weber, Liza Weil et Karla Souza. Cicely Tyson, Alfred Enoch, Esai Morales, Laura Innes et William R. Moses sont guest stars.

