How To Ruin Christmas Saison 1 : Un mariage pour Noël, à suivre dès maintenant sur Netflix

Cette année, Netflix ne manque définitivement pas de programmes pour les fêtes de fin d’année. Aujourd’hui, on peut donc ajouter à la liste des séries de Noël How To Ruin Christmas qui est dès à présent disponible sur la plateforme de streaming.

Série nous venant d’Afrique du Sud, How To Ruin Christmas est une création de la fratrie Ramaphakela (Seriously Single) qui nous propose un mélange explosif entre une fête de Noël et un mariage, le tout étant perturbé par le retour de la fille prodigue…

Noël marque ainsi le retour de Tumi, demoiselle d’honneur contre son gré, qui débarque la veille du mariage traditionnel de sa sœur, et réussit à contrarier presque tout le monde… Elle tente alors de réparer les dégâts.

Au casting des 3 épisodes de How To Ruin Christmas, nous trouvons Thando Thabethe et Busisiwe Lurayi qui sont accompagnées par Nambitha Ben-Mazwi, Yonda Thomas, Lethabo Bereng, Rami Chuene, Desmond Dube, Motlatsi Mafatshe, Swankie Mafoko, Sandile Mahlangu, Clementine Mosimane, Charmaine Mtinta, Dippy Padi, Keketso Semoko et Nandi Nyembe.

