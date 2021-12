How To Ruin Christmas Saison 2 : Les familles se retrouvent pour un enterrement pour Noël, dès maintenant sur Netflix

Cela semble devenir une tradition sur Netflix, à l’approche de Noël, les Sello et les Twala se retrouvent en famille pour le meilleur et le pire. La saison 2 de How To Ruin Christmas est ainsi disponible dès à présent sur la plateforme de streaming.

De quoi parle How To Ruin Christmas ?

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série nous venant d’Afrique du Sud, How To Ruin Christmas est une création de la fratrie Ramaphakela (Seriously Single) qui, dans sa saison 1, nous proposait un mélange explosif entre une fête de Noël et un mariage, le tout étant perturbé par le retour de la fille prodigue… Noël marque ainsi le retour de Tumi, demoiselle d’honneur contre son gré, qui débarque la veille du mariage traditionnel de sa sœur, et réussit à contrarier presque tout le monde… Elle tente alors de réparer les dégâts.

En saison 2…

Juste un an après la catastrophe de Noël, Tumi Sello pensait passer un Noël tranquille. Mais ses plans sont gâchés quand un décès survient et affecte les Sello et les Twala. La jeune femme doit aider à organiser les obsèques. Rien ne se passe comme prévu, et tous les regards se tournent vers Tumi qui redouble d’énergie pour blanchir son nom et celui des Sello pour éviter que ces funérailles de Noël ne provoquent d’autres catastrophes.

Le casting de la saison 2 de How To Ruin Christmas

Au casting des 4 épisodes de la saison 2 de How To Ruin Christmas, nous trouvons Busi Lurayi, Thando Thabethe, Clementine Mosimane, Yonda Thomas, Sandile Mahlangu, Motlatsi Mafatshe, Saint Seseli, Charmaine Mtinta, Swankie Mafoko, Desmond Dube, Rami Chuene, Nandi Nyembe et Seputla Sebogodi.