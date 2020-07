Une saison 3 pour How To Sell Drugs Online (Fast), Netflix renouvelle sa plus populaire série allemande originale

La distribution de drogues n’est pas prête de s’arrêter sur Netflix qui vient d’annoncer le renouvellement de How To Sell Drugs Online (Fast) pour une saison 3, une semaine seulement après la mise en ligne de la seconde.

Il faut dire que cette dramédie allemande est un véritable succès sur la plateforme de streaming. Plus spécifiquement, Netflix a même signifié qu’il s’agissait de sa création originale allemande la plus populaire et, pour ne rien gâcher, la série a également trouvé un large public en Italie, en France et au Brésil.

Nous venant Philipp Käßbohrer et Matthias Murmann, How To Sell Drugs Online (Fast) suit Moritz, un lycéen qui, avec l’aide de son meilleur ami Lenny, se lance dans un commerce florissant de vente de drogue en ligne, sans jamais quitter sa chambre. Mais en tant qu’apprentis dealers, ils sont rapidement confrontés aux problèmes quotidiens du business : répondre à la demande et assurer le contrôle de la qualité de la marchandise, le tout, bien entendu, sans se faire prendre.

En saison 2, leur situation ne cesse de se compliquer avec des proches qui se posent des questions, la police qui s’interroge et de nouveaux partenaires néerlandais qui se révèlent être des gangsters sans foi ni loi.

Netflix confirme que Käßbohrer et Murmann seront de retour en tant que showrunners sur la saison 3, avec Arne Feldhusen à la réalisation. La distribution rassemblera de nouveau Maximilian Mundt (Moritz), Danilo Kamperidis (Lenny), Damian Hardung (Dan), Lena Klenke (Lisa) et Lena Urzendowsky, et ils sont rejoints par Langston Uibel.

La production de la saison 3 de How To Sell Drugs Online (Fast) doit prendre place à et autour de Cologne.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.