How To Sell Drugs Online (Fast) Saison 3 : Moritz, Lenny et Dan font un dernier job dans un trailer et à la fin du mois sur Netflix

La vente de drogues reprend prochainement sur Netflix qui annonce le retour prochain de sa création originale allemande la plus populaire. En effet, la troisième saison de How To Sell Drugs Online (Fast) Saison 3 sera mise en ligne le 27 juillet et se dévoile dès à présent avec une bande-annonce.

Nous venant Philipp Käßbohrer et Matthias Murmann, How To Sell Drugs Online (Fast) est inspirée d’une histoire vraie et suit Moritz, un lycéen qui, avec l’aide de son meilleur ami Lenny, se lance dans un commerce florissant de vente de drogue en ligne, sans jamais quitter sa chambre. Mais en tant qu’apprentis dealers, ils sont rapidement confrontés aux problèmes quotidiens du business : répondre à la demande et assurer le contrôle de la qualité de la marchandise, le tout, bien entendu, sans se faire prendre.

Suite aux évènements de la saison 2, Moritz se retrouve seul et s’efforce désespérément de se maintenir à la tête de MyDrugs. Mais lorsque l’état de santé de Lenny se détériore brusquement et qu’il l’appelle à l’aide, les deux meilleurs amis (et Dan, étrangement) se retrouvent pour un dernier job – aux conséquences explosives.

La distribution de cette saison 3 de How To Sell Drugs Online (Fast) réunit donc Maximilian Mundt (Moritz Zimmermann), Lena Klenke (Lisa Novak), Danilo Kamperidis (Lenny Sander), Damian Hardung (Dan Riffert), Lena Urzendowsky (Kira), Leonie Wesselow (Fritzi), Luna Schaller (Gerda) ,Roland Riebeling (Jens Zimmermann) et Florentin Will (Commissaire en chef Benedikt).

