Pas de saison 2 pour I Am Not Okay With This, Sydney ne reviendra pas sur Netflix

Mise en ligne en février dernier, la première saison de I Am Not Okay With This n’a pas fait beaucoup de bruits, puisque Netflix n’avait pas encore officialisé son renouvellement. Aujourd’hui, nous apprenons donc qu’il n’y aura finalement pas de saison 2, elle est annulée.

Cette annulation arrive alors que I Am Not Okay With This était apparemment destinée à avoir une saison 2. Des scripts étaient écrits et la production se préparait à débuter. Néanmoins, comme c’est également le cas avec The Society dont le renouvellement a été annulé, l’incertitude imposée par la pandémie actuelle rend trop couteuse la production d’une potentielle saison 2 et Netflix décide d’arrêter immédiatement.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série développée par Jonathan Entwistle et Christy Hall, I Am Not Okay With This se base sur le comic book éponyme que l’on connait chez nous sous le titre « Pauvre Sidney ». L’histoire se centre sur Syd (Sophia Lillis) qui est une adolescente qui est aux prises avec les complications du lycée, de sa famille et de sa sexualité quand elle se découvre des super-pouvoirs.

Au niveau du casting I Am Not Okay With This rassemblait ainsi Sophia Lillis, Wyatt Oleff, Kathleen Rose Perkins, Sofia Bryant, Richard Ellis, Sophia Tatum, David Theune, Zachary S. Williams et Aidan Wojtak-Hissong.

