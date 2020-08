I Hate Suzie : Billie Piper se fait hacker, dès aujourd’hui sur Sky Atlantic

Après Little Birds, Sky Atlantic propose de terminer l’été en compagnie de Billie Piper avec l’intégralité de la saison de I Hate Suzie qui est mise en ligne ce 27 août 2020.

Scénarisée par Lucy Prebble (Succession, Enron) qui a cocréé la série avec Billie Piper, I Hate Suzie se centre sur Suzie Pickles (Piper), une actrice sur le déclin dont l’existence est bouleversée suite au piratage de son téléphone portable et la divulgation de photos personnelles compromettantes.

La voilà à devoir traverser toutes les étapes du deuil — Choc, déni, colère, marchandage, dépression, et acceptation — alors qu’elle tente avec sa meilleure amie et manager Naomi (Leila Farzad) de sauver sa carrière et son mariage avec Cob (Daniel Ings).

Le casting de I Hate Suzie réunit donc Billie Piper, Leila Farzad, Daniel Ings, Dexter Fletcher et Luke Franks.

