Une saison 2 pour I Hate Suzie, Sky Atlantic renouvelle la série avec Billie Piper

Sky Atlantic poursuit sa collaboration avec Billie Piper et Lucy Prebble, la chaine vient d’annoncer officiellement le renouvellement de I Hate Suzie pour une saison 2 près de 6 mois après la diffusion de la première saison.

Encore inédite en France, I Hate Suzie se concentre sur Suzie Pickles (Billie Piper), une actrice sur le déclin dont l’existence est bouleversée suite au piratage de son téléphone portable et la divulgation de photos personnelles compromettantes.

La voilà à devoir traverser toutes les étapes du deuil — Choc, déni, colère, marchandage, dépression, et acceptation — alors qu’elle tente avec sa meilleure amie et manager Naomi (Leila Farzad) de sauver sa carrière et son mariage avec Cob (Daniel Ings). La première saison, qui a obtenu d’excellentes critiques, comprend ainsi 6 épisodes de 30 minutes chacun.

Billie Piper et Lucy Prebble, qui avaient déjà travaillé ensemble sur Secret Diary of A Call Girl, vont donc continuer à explorer la vie de Suzie dans de nouveaux épisodes qui seront tournés cette année. Aucune information supplémentaire n’a encore été fournie sur ce que la saison 2 explorera et les nouvelles épreuves que devra traverser Suzie.

