I May Destroy You : Michaela Coel doit reconstruire de sa vie, dans moins de deux semaines sur HBO et OCS

Michaela Coel (Chewing Gum, Black Earth Rising) doit recoller les morceaux de sa vie dans I May Destroy You, sa nouvelle création et co-production BBC/HBO. La série est diffusée à partir du 7 juin sur HBO, et dès le lendemain en France sur OCS.

L’histoire de I May Destroy You se centre sur Arabella Essiuedu (Coel), une jeune femme plein de talent, assez distraite et qui refuse également de s’engager. Ayant rencontré le succès, elle se retrouve avec de nouvelles pressions et des difficultés à écrire.

Après avoir victime d’une agression dans un nightclub où elle s’était rendu avec des amis, la vie d’Arabella s’effondre complètement et elle doit tout réévaluer : sa carrière, ses amis et même sa famille. Commence pour Arabella un voyage où elle doit se découvrir en même temps qu’elle cherche à comprendre et accepter ce qui lui est arrivé. Arabella va arriver alors tirer des conclusions surprenantes et aussi controversées.

La distribution de I May Destroy You réunit autour de Michaela Coel, Weruche Opia (Inside No9), Paapa Essiedu (Kiri), Aml Ameen (Yardie), Adam James (Belgravia), Sarah Niles (Catastrophe), Ann Akin (Philip K. Dick’s Electric Dreams), Harriet Webb (Plebs), Ellie James (Giri/Haji), Franc Ashman (Peep Show), Karan Gill (Flesh & Blood), Natalie Walter (Horrible Histories) et Samson Ajewole.

